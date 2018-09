The Undertaker intentó sacar del retiro a Shawn Michaels en especial segmento

Un momento especial se vivió durante la última emisión de RAW, ya que Shawn Michaels y Undertaker compartieron el ring, en un segmento que sirvió para calentar el combate del Enterrador contra Triple H, en el marco del Super Show-Down, que se efectuará el 6 de octubre en Melbourne, Australia.



La promo se basó en que el Chico Rompecorazones está con el Juego en el sentido de quién se llevará la victoria, por lo que el Deadman manifestó que ese comentario lo hace porque fue él quien lo retiró.



Michaels recordó que siempre le imploran por el que salga de su retiro para un combate más, pero que no lo hace por respeto por The Undertaker, a lo cual el Enterrador consultó si era realmente por eso o por miedo que no volvía los cuadriláteros.



"Si alguna vez escoges volver del retiro, habría una persona esperándote: yo. Y estoy seguro de que acabaría contigo otra vez. Tú lo sabes, yo lo sé y ellos lo saben", cerró Taker frente a HBK.