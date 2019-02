The Umbrella Academy: Esto es todo lo que tienes que saber de la nueva serie de Netflix

The Umbrella Academy, la nueva serie de Netflix que se estrena este viernes 15 de febrero, sigue la historia de 43 niños que nacieron el mismo día. Las madres no se conocían entre sí, nada las unía, sólo que el día anterior al parto ninguna estaba embarazada.

Siete de los niños fueron adoptados por un multimillonario que decidió fundar The Umbrella Academy y prepararlos para que salven el mundo.

Ahora, los treintañeros se reúnen tras la noticia del fallecimiento de su padre y deben trabajar juntos para resolver la misteriosa muerte. Pero la familia comienza a dividirse debido a las personalidades y habilidades tan distintas de cada uno, sin mencionar la inminente amenaza del fin de mundo.

Es por eso que todos deben recordar que no hay individuo más fuerte que ellos en conjunto, y que sólo trabajando todos para todos lograrán ser realmente fuertes.

The Umbrella Academy es una de las muchas apuestas que Netflix tiene este año a nivel internacional y está basada en los cómics escritos por Gerard Way, líder de My Chemical Romance.