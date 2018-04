"The Switch" podrá verse por primera vez en Estados Unidos

El estelar de Mega "The Swicth" comenzó a emitirse esta semana en Estados Unidos por primera vez desde su estreno en 2015.

Esto, porque el canal tiene un trato con World of Wonder, productora de "RuPaul’s Drag Race", programa del cual "The Switch" tiene la licencia.

De acuerdo a esto, el recién lanzado servicio de streaming de la productora, llamado WOW Presents Plus, tiene los derechos de emisión de la versión chilena sólo para territorio estadounidense.

En la plataforma, está disponible la primera temporada que se emitió entre 2015 y 2016 con gran éxito nacional, promediando 18.2 puntos de rating.



"El programa está disponible en su idioma original en una plataforma semejante a Netflix. Esto habla de una globalización de posibilidades para nuestra televisión frente a los mercados internacionales", explicó Jaime Sepúlveda, productor ejecutivo de "The Switch".



Actualmente Mega emite los domingos en horario prime la segunda temporada del espacio, que promedia 15,5 puntos y que pasado un tiempo empezará también a emitirse en USA a través de esa plataforma.