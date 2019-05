The Pokémon Company lanzará aplicación que te permitirá jugar mientras duermes

Uno de los desarrolladores de Pokémon Go, The Pokémon Company, presentó una nueva aplicación relacionada a la popular serie animada, llamada Pokémon Sleep.

Según informó Reuters, se trata de un juego interactivo donde los usuarios podrán ganar varios puntos, siempre y cuando duerman las horas correspondientes.

De acuerdo a lo señalado por los desarrolladores en una conferencia de prensa, el objetivo de Pokémon Sleep es ayudar a los jugadores a querer dormir más y no desvelarse jugando Pokémon Go. De esta manera, la aplicación va a monitorear las fases del sueño del usuario y le dará los puntos correspondientes.

Un video promocional muestra el dispositivo Pokémon Go Plus, el cual parece una pokebola que será conectada a tu usuario de Pokémon Go, y que además será el encargado de rastrear y contar las horas de sueño usando un acelerómetro y transmitir los datos a un smartphone a través de Bluetooth.

El lanzamiento de Pokémon Sleep está programado para 2020.