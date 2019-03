'The New Mutants' llegará sólo por exclusiva plataforma de streaming

La teleserie protagonizada por el spin off de X-Men parece no acabar, y es que la película "The New Mutants" quedó descartada nuevamente de llegar al cine, según confirmó Vanity Fair.

Según el reportaje, la compra de Fox por parte de Disney le daría los derechos sobre la película, pero se descartaría su llegada a los cines y a Hulu.

Finalmente, los mutantes quedarían como un estreno exclusivo de la nueva plataforma de streaming, Disney+. Esto dejaría como posible fecha de estreno el 2 de agosto del 2019.

La película es dirigida por Josh Boone y es protagonisada por Anna Taylor-Joy, Maisie Williams y Charlie Heaton. Actores que darán vida a nuevos personajes en la franquicia de los X-Men como Magik, Wolfsbane y Cannonball.