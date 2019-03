The Neighbourhood regresa a Chile a un año de su primera visita

The Neighbourhood regresa a Chile a poco más de un año de su primera visita como parte de Lollapalooza Chile.

Los norteamericanos se presentarán el próximo 9 de junio en Teatro La Cúpula, donde tocarán gran parte de su cuarto álbum, llamado Hard to Imagine The Neighbourhood ever changing, el cual acumula más de 270 millones de streams globales.

The Neighbourhood se ha instalado como uno de los fenómenos del nuevo pop-rock alternativo estadounidense desde que lanzaron su sencillo "Sweather Weather" en 2012, que los convirtió en todo un suceso musical.

Las entradas salen a la venta este próximo 27 de marzo y estarán disponibles a través del sistema Puntoticket, y tendrán un valor de $35.000.