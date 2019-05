'The Long Night' es el episodio más visto de la octava temporada de Game of Thrones

Game of Thrones sigue rompiendo récords de audiencia tras la emisión de "The Long Night", el tercer episodio de su octava y última temporada.

Según informó The Hollywood Reporter, el capítulo fue visto por 12,02 millones de espectadores en su emisión inicial, el mayor número durante esta temporada y el segundo de toda la serie.

La única vez que la producción de HBO superó la barrera de los 12 millones fue en el último episodio de la séptima temporada, "The Dragon and the Wolf", cuando se alcanzaron 12,07 millones de espectadores.

La emisión inicial de HBO no considera la transmisión fuera de Estados Unidos ni las repeticiones, por lo que es muy probable que los niveles de audiencia sigan aumentando.

De hecho, el capítulo debut de esta temporada, "Winterfell", alcanzó los 17,4 millones de espectadores considerando las repeticiones, mientras que "A Knight of the Seven Kingdoms" registró 15,9 millones.

En ambos casos, la emisión inicial representó dos tercios del total. Si aplicamos ese criterio, el número de espectadores del tercer episodio podría superar tranquilamente los 18 millones.