The Last Watch: revelan fecha de estreno de documental sobre Game of Thrones

HBO confirmó el estreno del documental "The Last Watch", que retratará detalles íntimos de la producción de la octava y última temporada de Game of Thrones.

Se trata de una obra de dos horas dirigida por Jeanie Finlay (Orion: The Man Who Would Be King, Sound It Out) y producido por los creadores David Benioff y Dan Weiss, con la colaboración de Bernadette Caulfield.

En el documental se relata cómo fue la filmación de los seis capítulos finales y lo que significó el extenso rodaje para los actores.

Este registro se estrenará una semana después del último episodio de la serie, el próximo 26 de mayo a las 21:00 horas.

