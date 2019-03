The Jacksons en Chile: Jermaine Jackson se bajó de debut en nuestro país y Latinoamérica

El histórico grupo The Jacksons, de donde salió el legendario y también criticado Michael Jackson, se presentará por primera vez en Chile, pero lamentablemente, el concierto debut ya sufrió una baja: Jermaine Jackson no estará por problemas de salud.

"Con gran pesar, y debido a circunstancias fuera de nuestro control, Jermaine Jackson ha tenido que retirarse a regañadientes de la gira sudamericana, basándose en el consejo de su médico. No hay que preocuparse, pero, por precaución, no puede viajar", afirmaron desde The FanLab, la productora que trae a los músicos a nuestro país.

Asimismo, detallaron que las personas que deseen la devolución del dinero por su entrada, pueden hacerlo en el mismo punto de venta en donde se adquirió.

De todas maneras, confirmaron que la banda se presentará este 23 de marzo en el Teatro Caupolicán con la presencia de Jackie, Tito y Marlon Jackson. Incluso, ya se agotaron las entradas para Cancha.

Cabe destacar que en 1969, bajo el nombre The Jacksons 5 y con Michael Jackson en su formación, hicieron historia al colocar "I want you back" en el número 1 del Billboard Hot 100, éxito que se repitió con otros sencillos como "ABC", "I’ll be there" y "Never can say goodbye".