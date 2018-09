The Beatles celebrará los 50 años del Álbum Blanco con edición "super deluxe"

El próximo 9 de noviembre saldrá a la venta una edición especial del “White Album” de The Beatles, para conmemorar los 50 años de su publicación.

El box set tendrá una versión “super deluxe”, que incluirá siete discos con 50 grabaciones, la mayoría de ellas nunca publicadas.

Las canciones tendrán una nueva mezcla estéreo, en surround 5.1.

Giles Martin, hijo de George Martin, fue el encargado de producir el proyecto. "(The Beatles) estaban en su mejor momento. Es el doble o el triple de Sgt. Pepper, las cuatro paredes del estudio no podían contenerlos más", dijo.

De acuerdo con la revista Rolling Stone, esta nueva edición contará con otras tomas de canciones del mismo periodo: "Hey Jude", "Lady Madonna”, "The Inner Light", "Across the Universe", entre otras.