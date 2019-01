Thalía estrenó el videoclip de 'Lindo, pero bruto' junto a Lali

"Lindo, pero bruto", así se llama el nuevo sencillo de Thalía junto a la cantante y actriz argentina, Lali. Esta canción es parte del nuevo álbum de la estrella mexicana, "Valiente", lanzado en noviembre.

El video producido por 2 Wolves Films y dirigido por Daniel Durán, mezcla la moda y el buen humor que se ve reflejado en la letra del single.

A su vez, el disco incluye canciones como "No Me Acuerdo" junto a Nati Natasha, "Lento" junto a Gente de Zona y su éxito viral "Me Oyen, Me Escuchan" que se inspiró en el famoso #ThalíaChallenge en las redes sociales.