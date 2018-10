Terrible: Joven graba a su pareja golpeándola brutalmente en la habitación

La joven Zaida Vannesa Vargas, de 22 años, se cansó del brutal maltrato que sufría por parte de su pareja y decidió grabar mientras él la golpeaba brutalmente, junto con subir impactantes imágenes a Facebook.

En la red social relató la historia de abusos del cual fue víctima, y aseguró que "la denuncia ya está hecha".

"Ya me cansé de estar callada, de cerrar la boca, de aguantar abusos, de que me dejara como la mala de la pelicula, de vivir llorando por un hueón que no vale la pena, que me trató hasta de lo mas mínimo. Me arrastre mucho tiempo y me quede callada por mi hijo, pero ya basta. me obligó a tener un bebé que no queria, pospuse mi último semestre de carrera por un embarazo no deseado, el cual tuvo muchas complicaciones y que me amenazó constantemente que si yo no tenia ese bebé me denunciaría. Me dejé abusar muchas veces sexualmente sin querer tener relaciones en el embarazo y post embarazo, por eso mi hijo nació prematuro de 32 semanas".

"Aguanté por mi hijo, porque no nos faltará el plato de comida porque mi condición de vida era precaria, padres recien separados y sin un techo para vivir. De a poco fue arruinando mi vida, no quería tener esta vida, ahora tengo una depresión muy fuerte, una personalidad bipolar y otros trastornos psicológicos a causa de este personaje. He intentado acabar con mi vida en varias oportunidades".

"No tengo ayuda psicológica por miedo a contar todo esto. Fue mucho lo que aguanté y me quedé callada por amor, pero me di cuenta que no lo fue. Cometí muchas barbaridades a causa de estos daños y por esos comportamientos mucha gente me vio como enemiga o como una persona loca que lo atacaba a él. hoy hago público el golpe que me dio por una infidelidad por parte de él, para que no aguantemos mas este tipo de abusos para no depender de tipos como este".