Terminó en el hospital: Wisin sufrió fuerte caída en concierto

Una fuerte caída sufrió el reggaetonero Wisin mientras se despedía del público en un concierto en Texas, Estados Unidos por la gira Wisin y Yandel: Como antes tour.

El puertorriqueño comenzó a caminar hacia atrás mientras hacía gestos a la audiencia y no se dio cuenta que se acababa el escenario.

Fue allí cuando cayó estrepitosamente desde una altura aproximada de un metro y medio. En momento difundido en redes sociales se puede ver que el staff fue rápidamente a ayudarlo, incluyendo su compañero Yandel.

Horas después de lo ocurrido, Wisin compartió una publicación en su cuenta de Instagram donde aparecía en el hospital.

"A veces hay situaciones que no están en nuestras manos. Gracias a Dios no pasó a mayores. Quedan unas pequeñas heridas de guerra pero como siempre nos levantamos y seguimos (…) Espero que se hayan disfrutado el show. Aprovecho para agradecerle a todos los colegas y fans que me han llamado o escrito preguntando por la caída. Adolorido, pero feliz de contar con todos ustedes", escribió.