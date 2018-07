Terapeuta sexual: "Todavía me asombro de la poca autoexploración que tenemos las mujeres"

La terapeuta sexual Francisca Buzeta conversó en su espacio de los miércoles en Ciudadano ADN acerca de los mitos y verdades en torno a la vagina.

Para Buzeta "es el órgano más deseable, pero también el más desconocido", y explica que "todavía me asombro de la poca autoexploración que tenemos las mujeres".

"El hombre nace mirándose a sus genitales. Se los toca, juega y todo. Nosotras no. Para poder saber tenemos que mirarnos, ¿y quién quiere mirarse hacia dentro?" comentó la experta. "Al no hacer ese ejercicio no sabemos cómo es nuestro clítoris".

En contraste, señala la terapeuta sexual, en países como Tailandia "tu ves a niñas de 4 o 5 años jugando recogiendo pelotas de ping pong con la vagina" señalando que si uno fortalece ese músculo acarrea un sinnúmero de beneficios, como por ejemplo desde mejores orgasmos hasta nunca perder el control de esfínteres.