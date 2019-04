Teoría conspirativa asegura que Katy Perry es en realidad JonBenét Ramsey

En 2016 se cumplieron 20 años desde la desaparición y muerte de JonBenét Ramsey, la niña de seis años que fue reina de varios concursos de belleza y que murió en extrañas circunstancias. Desde ese entonces, se comenzó a difundir un video en el que señalan que Katy Perry es en realidad la pequeña.

El youtuber Dave Johnson señaló en ese entonces que "JonBenét Ramsey no murió. El sacrificio fue solo de nombre, y se hizo para conseguir una cosa: convertir a Katy Perry en una estrella".

Nacida en Atlanta el 6 de agosto de 1990, JonBenét fue una reina de belleza cuyo cuerpo fue encontrado en el sótano de su casa, ocho horas después de que sus padres la habían reportado como desaparecida.

La causa oficial de su muerte fue estrangulamiento, pero la autopsia reveló que la pequeña tenía una contusión severa en la cabeza y varias marcas en la espalda. Hasta ahora, nadie ha sido acusado por el asesinato.

La cuenta de YouTube que difundió la teoría ya no existe, pero internet hizo lo suyo y guardó las imágenes que muestran las similitudes físicas entre la niña y la cantante estadounidense, donde destaca la estructura ósea de sus rostros y el color de sus ojos.

Es más, algunos creen que en las canciones y videos de Katy Perry se entregan claves que confirman su verdadera identidad: JonBenét Ramsey.

Sin embargo, la teoría se puede derrumbar fácilmente, ya que en ese entonces la cantante tenía 12 años, o sea, seis años más que la niña asesinada.

There is a conspiracy theory that JonBenét Ramsey is still alive, and that she grew up to be pop-singer Katy Perry. pic.twitter.com/6LCzSYplza