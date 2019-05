Televidentes criticaron las reiteradas escenas de sexo en Río Oscuro

Esta semana Río Oscuro debutó por las pantallas de Canal 13, justo después del esperado y comentado final de Pacto de Sangre. Como era de esperar, las comparaciones entre ambas teleseries no tardaron en llegar.

La nueva nocturna llamó la atención de los televidentes porque en estos tres capítulos continúan tratando temas oscuros, violentos y conflictivos, tal como lo hacía la historia protagonizada por Benjamín, Trinidad y sus amigos.

Entre los temas que se tocan dentro de la trama está el incesto, las drogas, la violencia, la muerte y los fantasmas. En esa línea, el episodio de este miércoles fue criticado por los usuarios de redes sociales, quienes se manifestaron en contra de los apasionados encuentros sexuales de los personajes.

El primero de ellos fue entre Eugenio y Adela, trabajador del campo e hija del patrón, quienes viven un intenso romance a escondidas que ya fue descubierto por Clara y por la madre del extranjero.

El segundo fue el apasionado encuentro entre Pedro y María, dos personajes totalmente opuestos que, por sus diferencias, también viven un romance oculto.

Fueron estos momentos de Río Oscuro causaron debate entre los usuarios de Twitter, ya que algunos consideraban que las escenas de sexo son muchas, mientras que otros trataron de "cartuchos" a aquellos que alegaban.

#ElEscapeDeManuel Una super serie y me da risa de donde salieron los cartuchos weon como si ellos no tuvieran sexo PO weon jajsjs .Gente culia me da risa los ridículos que son