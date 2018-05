Telepredicador pide a sus fieles que le ayuden a cambiar su jet privado porque Dios se lo dijo

Jesse Duplantis, un pastor evangelista estadounidense, pidió a sus fieles que le ayuden a comprarse un lujoso jet de 54 millones de dólares, porque así se lo ordenó Dios en una conversación que sostuvieron.

El telepredicador, en su programa This Week With Jesse, recordó una lección que le había dado el Señor en 1978, cuanto también le pidió que comprara algo que no se podía permitir: “Jesse, no te pedí que pagues por ello, sino que creyeras en ello”.

Sin necesidad de mayores argumentos para convencerse de que era lo que debía hacer, el ministro cristiano le pidió a sus seguidores que donaran dinero para recaudar los millones de dólares necesarios. “Realmente creo que si Jesús estuviera físicamente en la tierra hoy, no estaría montado en un burro. Piensen en eso por un minuto. Él estaría en un avión predicando el evangelio en todo el mundo”, explicó a sus feligreses.

Duplantis quiere comprar un Falcon 7X, que le permitiría viajar "a cualquier parte del mundo en una sola parada".

Los últimos tres aviones privados que ha obtenido los ha comprado en efectivo con dinero de sus seguidores. “Saben que los he usado hasta quemarlos por el Señor”, dijo en el programa que llega a 106 millones de hogares, según The Washington Post.