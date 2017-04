Teléfono que salvó a hombre de un balazo en Pudahuel ni siquiera se vende en Chile

Luego de acompañar a un familiar a retirar dinero de una pensión, un hombre de 29 años salvó milagrosamente con vida luego de que su smartphone lo protegiera de un impacto de bala.

El modelo del teléfono, un Huawei Honor que no se vende en nuestro país, tiene características especiales que sólo se encuentran en Asia, Europa y Norteamérica.

Lo más cercano en nuestro país es el modelo GR5, según cuenta Óscar Prieto, training manager de la marca a Las Últimas Noticias. "Tiene una pantalla LCD, con un cristal adicional en la parte superior que se llama Gorilla Glass, que es un recubrimiento especial para que el aparato pueda resistir algunos golpes de cierta altura", explicó.

Además, tiene un borde de aluminio grueso para que mantenga la forma, además de asegurar el aparato, y luego otra placa también de aluminio antes de la carcasa, que es del mismo material que los aviones.

Pero las características del aparato no fueron la única razón para que se salvara el joven, sino la combinación con el propio proyectil, como explicó Francisco Pulgar, cientista criminalístico, quien detalló que es muy probable que la bala no haya tenido encamisado de cobre. "Si hubiese sido una bala 9 mm o una bala encamisada, la persona no la está contando", declaró.