Telefónica integrará Netflix en sus plataformas de video y TV en América Latina

El servicio líder de entretenimiento por Internet, Netflix, y una de las operadoras de servicios de telecomunicaciones integrados más importantes de Europa y América Latina, Telefónica, concretaron varios acuerdos para los países de la región.

Entre ellos, destaca la integración de la aplicación en los decodificadores de televisión de pago de Movistar TV y la posibilidad de acceder a la plataforma online desde el servicio de video OTT Movistar Play.

Así también se permitirá realizar el pago de la suscripción al servicio de Netflix a través de la factura de Telefónica.

#TelefónicaMeetsNetflix



Just had a call with @reedhastings, the CEO of @Netflix. I think @Telefonica customers are going to love this announcement, right Reed? ;) pic.twitter.com/kfhzH2M8bQ