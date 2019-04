Technotronic regresa a Chile con exclusiva fiesta en Club Chocolate

El grupo que ha hecho vibrar a todo el mundo con su music dance y house, Technotronic, regresa a Chile el próximo viernes 23 de agosto, en una espectacular fiesta en Club Chocolate.

Buscando fusionar el hip-hop y el house, los belgas irrumpieron con el innovador single "Pump Up The Jam", que conquistó el mundo y que es hoy un clásico conocido por todas las generaciones.

Durante la década de los 90, Techotronic lanzó cuatro álbumes y singles como Move It To The Rhythm, mientras que su música también apareció en varias películas de Hollywood.

Technotronic sigue vigente con presentaciones en vivo por todo el mundo, demostrando que siguen siendo los dueños de la pista de baile.

Entradas a la venta desde este miércoles a las 11 am en Puntoticket.com y centros habilitados en el Teatro Oriente, PuntoTicket Store, tiendas Hites y Cinemark. Los valores de los boletos van desde $19 mil a $29 mil pesos.