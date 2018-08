Tea Time: Hasta la presidenta habló de mí, sin saber mi versión

Luego de que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago resolviera la suspensión condicional del proceso que mantenía a Camilo Castaldi como imputado por una agresión contra Valentina Henríquez, el artista conversó con La Tercera sobre las implicancias del caso y de cómo fue juzgado socialmente.



En el diálogo, Tea Time sostuvo que "lo que más difícil me resultó sobrellevar fue el juicio público" y que se convirtió "en el símbolo del maltrato a las mujeres en Chile".



Además, Castaldi habló acerca de la expulsión de Los Tetas, manifestando que si bien era lo que correspondía, también aseguró que ellos sabían de la relación que tenía con Henríquez.



"Mi banda sacó un comunicado que algunos criticaron duramente, pero tenía ese tono en que no me condenaban porque ellos que eran mis amigos sabían de esta relación tormentosa que yo tenía", dijo.



El músico volvió a aseverar que no es una persona violenta y que "sí ocurrieron accidentes en el descontrol durante sus crisis en las que yo intentaba contenerla".



Por último, Castaldi se refirió a las palabras de Michelle Bachelet sobre el caso, indicando que "hasta la primera autoridad del país hablaba de mí, sin siquiera saber mi versión de lo sucedido. Yo entendí que eso estaba mal, me parece que fue irresponsable. Ahora que me pasó esto, estoy más consciente de conceptos como la presunción de inocencia (…). De verdad recuerdo esos días y creo que todo fue muy fuerte y doloroso".