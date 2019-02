'Te voy a matar': la respuesta de Angie Jibaja a examiga que la denunció por hostigamiento

Angie Jibaja lleva ya un par de meses generando polémica a través de redes sociales, donde se ha mostrado bastante agresiva con sus seguidores, su expareja Felipe Lasso y su exmejor amiga Tilsa Lozano.

Esta última presentó una denuncia contra la peruana, quien lleva meses molestándola, donde señala que "desde hace un tiempo la denunciada Angie Jibaja viene hostigándome, acosándome, difamándome y amenazándome. Hechos que no solo alteran la tranquilidad de mi persona, sino de mi familia, hijos, y de mis amigos que trabajan conmigo"

Una vez que la exchica reality se enteró de la denuncia, respondió: "Te voy a matar. Oye te voy a enviar una canción y te voy a romper los tímpanos". Agregando que "me ha llegado una carta por parte de Tilín Tilín (Tilsa) pero no entiendo ¿por qué? ¿acaso me quiere mandar presa?", según consignó el portal de Mega.