Taylor Swift se refirió al duro momento que pasó por bullying de Kim Kardashian

Taylor Swift no se había vuelto a referir sobre la pelea que tuvo con Kim Kardashian, cuando ésta la llamó "serpiente", después de que su esposo Kanye West se refiriera a la cantante como "that bitch" en su canción "Famous".

Pero después de mucho tiempo, Taylor Swift se tomó la portada de abril de la revista Elle, y reveló lo mal que lo pasó por el bullying que le hicieron por los dichos de Kardashian.

La rubia no mencionó su nombre en el artículo, pero todo calza. "Hace unos años, alguien comenzó una campaña de odio llamándome serpiente en Internet. El hecho de que tanta gente se uniera a ella, me llevó sentirme más mal de lo que nunca me había sentido en mi vida", confesó.

La artista reconoció que consideró incluso retirarse de la música y se terminó alejando de las redes sociales por más de la mitad de todo el año 2017, regresando en agosto para el anuncio de su próximo disco, en el que decidió adoptar la temática de serpiente para "Reputation".

Taylor dijo que le resultaba casi imposible no reírse cuando la serpiente inflable de 20 metros (llamada Karyn) se alzaba ante la multitud de fans eufóricos, diciendo que esto era el equivalente de responder "lol" a un comentario de "hater" en Instagram.

"Aprendí que desarmar el pequeño bullying de alguien puede ser tan simple como aprender a reír. En mi experiencia, he venido a ver que los agresores quieren ser temidos y tomados en serio", declaró la cantante en el artículo.

La artista finalizó con una reflexión sobre su pelea con Kim Kardashian: "sería bueno si pudiéramos obtener una disculpa de las personas que nos acosan, pero tal vez lo único que obtendré es la satisfacción de saber que podría sobrevivir y prosperar a pesar del bullying", cerró.