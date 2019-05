Taylor Swift logró tener el video más visto en YouTube por una artista femenina con 'ME!'

La cantante de pop, Taylor Swift, regresó con todo el viernes, cuando estrenó su nuevo videoclip, "ME!", a través de YouTube.

La interprete logró un nuevo récord con este single, al convertirse en la artista femenina en solitario con el video más visto a sólo 24 horas de su publicación, según detalló Billboard.

Los números logrados por Swift superaron en sólo un día los 65 millones de viewers, batiendo la marca previa que tenía Ariana Grande con "Thank U, Next". Mientras, los que lideran con más reproducciones son la banda de BTS por "Boy With Luv" con 74 millones.

"ME!" es el más reciente single de la artista norteamericana y cuenta con la colaboración de Brendon Urie, vocalista de la banda de rock Panic! At The Disco.