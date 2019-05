Taylor Swift estrenó el video de 'ME!', su nueva canción junto a Brendon Urie

Tras semanas de intriga, Taylor Swift finalmente lanzó una nueva canción, la cual la trae de vuelta tras dos años de su último disco, Reputation.

Se trata de "ME!", su nuevo single cargado de pop y su característico estilo, el cual está acompañado de la reconocida voz de Brendon Urie, el vocalista de Panic! At the Disco.

El videoclip, que fue subido hace menos de 15 horas, ya cuenta con más de 25 millones de reproducciones y cientos de comentarios que aplauden el regreso de la intérprete de "Blank Space" a la plataforma.

Esta canción fue producida por Joel Little, quien ha trabajado con Lorde y Khalid, además de la misma Swift. Además, contiene guiños a cintas musicales como Mary Poppins y Cantando bajo la lluvia.

Recordemos que hace unos días comenzó a circular el rumor de que Taylor Swift por fin llegaría a Chile el próximo año en el Estadio Nacional, donde presentará su nuevo material.