Tatiana Merino sobre paternidad de Salas: "¿Cómo no reconoce algo que es lógico?"

Tatiana Merino aterrizó el pasado viernes en Chile para hablar de la relación extramarital que tuvo con Álvaro Salas, quien enfrenta una demanda por paternidad por un adolescente de 17 años, cuya prueba de ADN salió positiva.

La actriz, quien reside actualmente en Australia junto a su pareja, conversó con Primer Plano sobre la aparición de este joven, que nació cuando ellos estaban pasando por "el mejor momento" de su romance.

"Creo que hay que andar por la verdad en la vida, las mentiras te van atando. De repente hay verdades dolorosas, pero son de esas que te duelen y luego te mejoran". dijo una vez que ingresó al estelar conducido por Fran García-Huidobro.

Respecto a la prueba de ADN que confirmó la paternidad del humorista, la exvedette expresó que la noticia la sorprendió, pero "ya estoy en otra etapa de mi vida y abrí otro tomo de mi libro… Si me hubiera pasado cuando yo todavía estaba enganchada, cuando todavía sentía cosas, a lo mejor me tira abajo. Pero fue como saber que te engañaron y ahora… es que no lo puedo entender. Dicen 'la amante engañada' y me parece irrisorio", dijo.

En esa línea, Merino confesó que no dudó de Salas, ya que "cómo iba a dudar de un hombre que ya estaba siendo infiel conmigo. Salas le fue infiel a su amante", indicó.

También reveló que Maritza Soto, la esposa del comediante, sabía de la relación paralela de su marido y que incluso se jactaba de ello mientras ambas se encontraban en el gimnasio.

Por último, afirmó que Salas debe hacerse cargo de su paternidad, afirmando que "el Álvaro la está cagando. ¿Cómo no reconoce algo que es lógico".