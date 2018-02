Tarantino se disculpa por decir que Polanski tuvo sexo con una menor, pero que no la violó

Quentin Tarantino se disculpó con Samantha Geimer, violada por Roman Polanski en 1977, cuando tenía 13 años, por asegurar que la agresión sexual del director de Chinatown no había sido una violación.

"Quiero disculparme públicamente con Samantha Geimer por mis comentarios arrogantes en "The Howard Stern Show", especulando sobre ella y el crimen del que fue víctima. Quince años después, me doy cuenta de lo equivocado que estaba. La Sra. Geimer FUE violada por Roman Polanski. Cuando Howard mencionó a Polanski, jugué incorrectamente al abogado del diablo en el debate por el simple hecho de ser provocativo. No tomé en consideración los sentimientos de la sra. Geimer y por eso lo siento mucho", dijo el realizador en un comunicado de prensa.

Durante la semana, un audio de 2003 reflotó en las redes sociales y, en él, Tarantino trataba de explicar por qué la agresión contra Geimer no había sido violación.

"No violó a una niña de trece años. Tuvo sexo con un menor. Eso no es violación. Para mí, cuando usas la palabra violación, estás hablando de violencia, empujando; es como uno de los crímenes más violentos del mundo. No puedes usar la palabra violación a la ligera. Es como lanzar la palabra ‘racista’. No se aplica a todo para lo que las personas la usan", dijo en el programa de Howard Stern y se refirió a la víctima como una "chica fiestera".

Cuando reflotaron las palabras del ganador del Oscar, la mujer dijo: "Está equivocado, les apuesto que lo sabe. Espero que no se siga avergonzando a él mismo hablando de esa manera".

Samantha Geimer