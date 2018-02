Tarantino explicó por qué él mismo ahorcó a Uma Thuman y Diane Kruger cuando trabajó con ellas

Luego que Uma Thurman revelara los tormentos que padeció durante la filmación de Kill Bill 1 y 2, Quentin Tarantino salió a explicar por qué decidió ahorcar a la actriz en la película mencionada y a Diane Kruger, en Inglourious Basterds.

El director contó que en Kill Bill fue idea de Thurman que él tirara de la cadena con la que Gogo (Chiaki Kuryama) trataba de asfixiar a Beatrix Kiddo, para darle más realidad a la escena.

"Fue sugerencia de Uma. Rodear su cuello con esa cosa y ahorcarla. No para siempre, no por mucho tiempo. Puedo actuar el estrangulamiento, pero si quieres ver mi cara roja y lágrimas en mis ojos, entonces vas a necesitar ahorcarme. Yo estaba en el otro extremo de la cadena y sólo lo hicimos para los primeros planos. Así lo hicimos. Fue su idea", dijo Tarantino en Deadline.

En el caso de Kruger, el realizador declaró que fue su idea que fueran sus manos las que se vieran en pantalla cuando el general de la SS Hans Landa Landa (Christoph Waltz) estrangulaba hasta la muerte a Bridget von Hammersmark. De acuerdo con el también guionista, la actriz accedió.

"Cuando hice Inglourious Basterds, fue donde Diane y le dije: 'mira, tengo que estrangularte. Si es sólo tipo poniendo las manos en tu cuello, sin ejercer ningún tipo de presión, harás el tipo estertor de muerte típico de las películas. Pero no vas a conseguir las venas hinchadas, los ojos llenándose de lágrimas y no tendrás el pánico que se siente cuando te cortan el aire. Lo que me gustaría hacer, con tu permiso, es…ahorcarte, con mis manos, en un primer plano. Lo hacemos por 30 segundos y paramos. Si necesitamos hacerlo una segunda vez, lo haremos. Eso es todo. ¿Estás comprometida para que se vea realmente bien? Serán dos veces y por ese tiempo solamente y el tipo de los dobles de riesgo estará monitoreando toda la situación'", dijo.

En un posteo en su cuenta de Instagram, Kruger lamentó la experiencia sufrida por Thurman, pero descartó haber sufrido abuso en el set por parte de Tarantino.