Tarantino entregó detalles de su próxima película con DiCaprio y Brad Pitt

Quentin Tarantino entregó detalles de su próxima película (Once upon a time en Hollywood) y aseguró que nadie quedará indiferente al dúo que conformaran Leonardo DiCaprio y Brad Pitt.

"En conjunto con Sony llegaremos a los cines con el dúo dinámico más emocionante desde Robert Redford y Paul Newman", dijo el director durante una conferencia de prensa en la CinemaCon.

"Todo es muy secreto por lo que no puedo dar grandes detalles de la historia, pero puedo decirles que Once Upon A Time In Hollywood toma lugar durante la era de Hollywood en 1969, en el punto más alto de la explosión de contracultura. Está situada en el tiempo de la revolución Hippie. Toma lugar en lo más alto del nuevo Hollywood", agregó.

El realizador contó que la filmación del largometraje comenzará en el verano del hemisferio norte. "Poco a poco, calle a calle, manzana por manzana iremos transformando Los Ángeles en la era psicodélica del Hollywood de 1969", afirmó.

"Probablemente la más cercana a Pulp Fiction que he hecho", agregó.