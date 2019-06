Tarantino elige su película favorita del universo de Marvel

El reconocido director estadounidense, Quentin Tarantino, creador de grandes cintas como Pulp Fiction, Bastardos sin gloria, Django, entre otras, estuvo con el medio mexicano Empire donde hablo sobre su película favorita del universo cinematográfico de Marcel (MCU).

Ad portas de estrenar su noveno film "Once Upon a Time in Hollywood", Tarantino declaró que estuvo preparándose para ver Endgame, para ello, vió Pantera Negra, Capitán América: Civil War, entre otras y que de todas las visualizadas, su preferida era Thor Ragnarok.

Quentin indicó ser fan del film dirigido por Taika Waititi afirmando "la amé, es mi favorita de toda la saga desde The Avengers. Es drásticamente mi favorita", y esto no es una sorpresa, ya que según Rotten Tomatoes, Ragnarok consiguió un 93% de aprobación en su crítica.

La novela película de Quentin Tarantino se estrenará el 26 de julio de este año, y aunque se robó los aplausos en el Festival de Cannes, el film se fue con las manos vacías.