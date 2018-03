Tarantino confirmó a Brad Pitt y Leonardo DiCaprio para su próxima película

Leonardo DiCaprio y Brad Pitt serán parte de la próxima película de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, cuyo estreno está programado para el 9 de agosto de 2019, cuando se cumplan 50 años del asesinato de la actriz Sharon Tate y otras cuatro personas a manos de seguidores de Charles Manson, hecho que servirá de telón de fondo para la cinta.

El realizador describió el largometraje como "una historia que ocurre en Los Angeles, en 1969, en el punto más alto del Hollywood hippie. Los personajes principales son Dalton (Leonardo DiCaprio), ex estrella de una serie de vaqueros, y su doble de riesgo, Cliff Booth (Brad Pitt)".



"Ambos luchan por triunfar en un Hollywood que ya no reconocen. Pero Rick tiene una vecina muy famosa…Sharon Tate", agregó en un comunicado.



"He trabajado en este guion durante cinco años, además de vivir en el condado de Los Ángeles la mayor parte de mi vida, incluso en 1969, cuando tenía siete años. Estoy muy emocionado de contar esta historia de un LA y un Hollywood que ya no existe. Y no podría estar más feliz con el dinámico trabajo en equipo de DiCaprio & Pitt como Rick & Cliff”, explicó Tarantino.

De acuerdo con Deadline, la producción conversa con Margot Robbie para que interprete a Sharon Tate.