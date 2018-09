"Taki Taki" la canción de Cardi B, Selena Gomez, Ozuna y DJ Snake tendría "fogoso" mensaje oculto

"Taki Taki" es la nueva canción que reúne a Cardi B, Selena Gomez, Ozuna y DJ Snake que te harán bailar hasta cansarte con un reggaetón muy pegajoso.

Los cuatro artistas dieron ciertas pistas de su trabajo en conjunto, cuando a finales de agosto publicaron diferentes imágenes en sus redes sociales de la supuesta grabación del video en Los Ángeles, California.

Según DJ Snake, quien señaló a Billboard que "quería hacer un tema para clubes, de reggaetón, ¿saben? Así que se lo envié a Ozuna y la reventó. Soy gran fan de Ozuna. ¡La reventó!", comenzó diciendo.

"Y luego también quería más mujeres en el tema, y que hablaran español, ¿sabes? Dos reinas ahí mismo. Eso era lo que quería hacer y ellas me bendijeron con esta genialidad y gran energía. Selena y Cardi son un combo genial", agregó.

Según muchos fanáticos de Selena Gomez, la parte que ella canta tendría un mensaje oculto, ya que estaría haciendo referencia a la zona íntima de las mujeres:

"Ten cuidado cuando pases por mi camino. Mi cuerpo está listo, sabe como jugar. Trabajalo, mantenlo ajustado todo el día. Y yo sé que necesitas probarlo. Yo creo que me estoy enamorando. Da un poco de 'oh oh' y hazlo bien. Baila en mi 'oh oh', haz que la chica quiera correr. Nosotros nos seguimos moviendo hasta que el Sol aparezca. Porque... Yo soy la fiesta, sopla tus velas y ten una fiesta. Tú puedes intentarlo, pero nadie puede detenerme. ¿Quieres mi 'taki taki'? Di mi 'taki taki' y tómalo", canta Gomez.



Sin embargo, la canción ya tiene más de un millón de visitas en YouTube a menos de 24 horas de su lanzamiento.