Tables, Ladders and Chairs: el mejor evento del año en la WWE

En el último PPV del año, la WWE sorprendió a todos sus fanáticos con un evento de muy alto nivel en San José, California.

Tables, Ladders and Chairs fue el mejor show de 2018 en la empresa, con importantes cambios de título.





Asuka, en una lucha inolvidable, se quedó con el título femenino de Smackdown ante Charlotte Flair y Becky Lynch.

Dean Ambrose fue el otro gran ganador de la jornada, quitándole el campeonato intercontinental a Seth Rollins.





Buddy Murphy vs Cedric Alexander, AJ Styles vs Daniel Bryan y The BAR vs The Usos vs The New Day también destacaron en la noche californiana.

RESULTADOS:

Buddy Murphy retuvo el campeonato crucero ante Cedric Alexander (kickoff).



Elías venció a Bobby Lashley (kickoff).



R-Truth y Carmella derrotaron a Jinder Mahal y Alicia Fox (final Mixed Match Challenge).



The BAR mantuvo los campeonatos en pareja de Smackdown ante The Usos y The New Day.



Braun Strowman superó a Baron Corbin.



Natalya venció a Rubby Riot.



Finn Balor superó a Drew McIntyre.



Rey Mysterio derrotó a Randy Orton.



Ronda Rousey retuvo el título femenino de RAW contra Nia Jax.



Daniel Bryan mantuvo el cinturón de la WWE contra AJ Styles.



Dean Ambrose ganó el título intercontinental ante Seth Rollins.

Asuka superó a Becky Lynch y Charlotte Flair para obtener el título femenino de Smackdown.