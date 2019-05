Symphony X confirmó su concierto en Chile y agotó su primera preventa

Symphony X confirmó su regreso a Chile, en el marco de una gira que repasará lo mejor de sus 25 años de trayectoria y que agotó en horas su primera preventa.

El conjunto liderado por Russell Allen se reencontrará con los chilenos luego de tres años, donde vinieron con el tour promocional de su disco Underworld, publicado en el 2015.

En esta oportunidad el conjunto de prog/power repasada clásicos que van desde The Divine Wings Of Tragedy, hasta su más reciente LP. Sin embargo, hacen una parada por gran parte de los éxitos logrados en los años 2000’s, como fue The Odyssey.

"Odyssey Throught The Underworld Tour" es el nombre de la gira, que los hará presentarse el 31 de julio en el Club Blondie.

Las entradas están disponibles a través del sistema Tickethoy y tendrán un valor de $25.000 general y $30.000 el día del evento.