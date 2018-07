Suspenden formalización a Fabricio Vasconcellos

Hasta el próximo 13 de septiembre fue fijada la audiencia de formalización en contra de Fabricio Vasconcellos, demandando por el posible delito de estafa.



El fiscal Claudio Ciudad expresó que el proceso no se llevó a cabo durante este jueves, puesto que "no habían sido notificadas todas las víctimas del caso".



Según el persecutor, la audiencia tenía como propósito "informarle a este señor que estaba investigado en carácter de imputado por un delito de estafa. Ese es el tenor de la solicitud y es lo que no se pudo hacer hoy día".



Al respecto, la abogada de Vasconcellos, Paola Cabezas, expresó a través de las redes sociales del exbailarín de axe que "la presente causa lleva dos años en una investigación desformalizada, y esperábamos comenzar en la audiencia del día de hoy a limpia el nombre de Fabricio Almeida, desvirtuando en derecho las acusaciones que se hacen en su contra sin respeto a su presunción de inocencia en medios de TV, escritos y radiales".



La leguleya afirmó que "no hay elementos que permitan presumir la responsabilidad penal" de su cliente.