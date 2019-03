Supuestas víctimas de Michael Jackson revelaron detalles de su relación con el 'Rey del Pop'

Leaving Neverland, el documental que aborda los supuestos abusos sexuales de Michael Jackson, será estrenado el próximo 16 y 17 de marzo a través de HBO.

Las dos víctimas que aparecen en el material, James Safechuck y Wade Robson, de 41 y 36 años respectivamente, conversaron con Oprah Winfrey sobre las perturbadoras situaciones que vivieron con el "Rey del Pop".

En esa línea, Robson comentó que "él (Jackson) me decía que era amor. Me decía que me amaba y que Dios nos quería juntos. Para mí, Michael era Dios".

Sobre los regalos que Michael Jackson le daba a cambio de tener relaciones sexuales, el hombre señaló que el intérprete de "Thriller" "decía que necesitaba venderle algo para poder darme el regalo".

Robson decidió hablar y dar su testimonio en 2005, asegurando que no lo hizo antes porque "si hubiera cuestionado a Michael y mi historia con él, habría tenido que cuestionar toda mi vida".

Safechuck, en tanto, relató que Jackson siempre se mostraba bastante triste por no tener una compañía permanente, agregando que "lloraba por ti o lloraba porque se sentía tan sólo... Querías estar ahí para él", comentó.