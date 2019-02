Superviviente del Holocausto contó cómo alcanzó la felicidad con un conmovedor mensaje

Eddi Jaku, de 98 años, es uno de los supervivientes del Holocausto nazi que hoy en día vive en Australia donde logró rehacer su vida.

En entrevista con el medio australiano Mamamia, el señor cuenta la principal enseñanza que le dejó haber vivido una situación tan terrible como la que vivió hace 73 años, manifestando que la clave para "sanar" es que "no debes odiar (…) El odio es una enfermedad. Destruye primero a tu enemigo, pero a ti también".

Jaku vive hoy en Sidney donde se encuentra en paz. Sin embargo, contó que en 1942, cuando regresaba de su trabajo nocturno fue detenido en Bruselas y llevado al campo de concentración de Auschwitz junto con su familia, donde pasó 15 meses.

Como pasó con otros judíos, sus padres murieron en la cámara de gas. Es más, Eddi Jaku todavía lleva tatuado en el antebrazo su número de prisionero.

Él admite que cuando su padre le aseguró que es más placentero dar que recibir pensaba que estaba "loco". Ahora reconoce que su progenitor tenía razón.

Pese a todo lo que le sucedió no oculta el trauma vivido, pero sí asegura que "no perdonaré ni olvidaré", agregando que hay dos países a los que no volverá jamás: Alemania y Polonia.

Finalmente, Jaku expresa que se considera la persona más feliz del mundo y que con sus palabras y vivencias espera que enseñar a los niños "cómo ser felices y hacer de este mundo un lugar mejor para todos".