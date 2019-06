'Superciencia' y todo lo que necesitas saber para vivir el eclipse de sol en Chile

La conductora de Superciencia, Andrea Obaid, estuvo en Ciudadano ADN conversando del momento científico más esperado de la temporada: el próximo eclipse de sol, que veremos el 2 de julio en las regiones de Atacama y Coquimbo.

La periodista contó el anuncio de la Dirección Meteorológica de Chile, que determinó que recién el próximo martes 27 de junio sabremos con mayor exactitud el clima para el momento del evento, que se producirá exactamente a las 16:39 y tendrá una duración de dos minutos. "Después va a venir la puesta de sol, dos fenómenos celestiales juntos", comentó.

También conversó sobre la campaña que acaba de lanzar el PAR Explora Atacama para cuidar las zonas de esa región donde se podrá ver de mejor manera el eclipse.

"Eclipse sin basura", según contó Andrea, plantea que "lo ideal es que tú vayas con tu bolsita reciclable y guardes lo que tienes que guardar, botellas, o incluso los mismos lentes". La iniciativa llama a usar en redes sociales el hashtag #EclipseSinBasura, y pretende proyectarse también para el próximo eclipse, que se verá el próximo 14 de diciembre de 2020 en las regiones de La Araucanía y Los Ríos.

Otro dato interesante es el del sitio web de Telescopios Chile, que vende anteojos para ver el eclipse a precios muy convenientes. Y a propósito de los implementos necesarios, Obaid recordó que para este fin no se deben usar "ni radiografías, ni lentes de sol" ni los clásicos compact discs de anteriores eclipses, ya que todos estos artefactos son una amenaza a la retina. Un dato importante, del mismo modo, es que "si vas a filmar o sacar fotos también hay que ponerle filtro al teléfono o equipo".

La conductora de Superciencia aprovechó tambiénde referirse a una de las polémicas de redes sociales de los últimos días: las críticas hacia Matías del Río por la pregunta que le hizo al astrónomo José Maza.

"No existen preguntas tontas, hay tontos que no preguntan, la ciencia no está masificada en Chile, mucha gente se hizo la misma pregunta y todos tenemos derecho a preguntar cosas que para otros parecen obvias", dijo.

Por último, llegó el turno de presentar la primera app que permite pedir médicos veterinarios a domicilio en Chile. uvet.cl, emprendimiento del cual forma parte nada menos que el popular Sebastián Jiménez "Lindorfo".

Está disponible para Android y iOS, y aunque su servicio por ahora sólo está disponible en la Región Metropolitana, ofrece entre sus ventajas un precio más conveniente que la consulta promedio de mercado: cada visita tiene un valor de $20.000. También se especializa, además de en las tradicionales mascotas, en especies exóticas como loros, hurones o iguanas.