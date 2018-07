Suárez: A pesar de estar al borde de la muerte, hoy mi cuerpo se muestra más sano que nunca

Un emotivo mensaje de agradecimiento a quienes enviaron sus buenas vibras fue el que publicó la periodista, Javiera Suárez, tras los positivos resultados de los exámenes que indicaron que la última quimioterapia a la que se sometió resultó exitosa.



En Instagram, la comunicadora comentó que "a pesar de estar al borde de la muerte hace dos meses y medio, hoy mi cuerpo se muestra más sano que nunca".



"Las muestras de cariño que he recibido durante estos años con cáncer son los que me han ayudado a sanarme, a seguir, a no rendirme. Ustedes son parte de este segundo milagro y por ello les estaré eternamente agradecida", sostuvo.



Suárez cerró manifestando que continuará su pelea junto a su familia, enviando además como mensaje que "sí se puede. Dios los bendiga".