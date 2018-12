'Stranger Things' reveló el nombre de los ocho episodios de su tercera temporada

Stranger Things lanzó un nuevo teaser de su tercera temporada, en el que revelan los títulos de los ocho episodios que conformarán la historia.

El video adelanta que el primer capítulo se llamará "Suzie, do you copy?", del cual no se sabe mucho, ya que no hay ningún personaje con ese nombre, pero sí una Susan Hargrove, la madre de Max, de quien se especula podría llegar a Hawkins.

Otro creen que Suzie es el nuevo nombre que le han dado a Eleven, ahora que se ha integrado a la sociedad.

El último capítulo, en tanto, se llama "The Battle of Starcourt", el centro comercial que ya había sido presentado en otro adelanto de la tercera temporada de Stranger Things.