Stormy Daniels reveló íntimos detalles sobre Donald Trump

Stormy Daniels, la estrella porno que ha asegurado haber tenido sexo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicará sus memorias en un libro en octubre. Sin embargo, pequeños fragmentos ya fueron revelados.

El escrito, que revela su supuesto amorío con Trump, describe al mandatario como un "payaso e inseguro", además de dar detalles sobre su pene, el que es "más pequeño que el promedio, pero no extremadamente chico", aseguró.

Además, comentó que es "una enorme cabeza de hongo, como una seta", recordando su encuentro sexual poco placentero.

"Me recosté ahí, incómodo por tener sexo con un tipo de vellos públicos como un Yeti y un pene como el personaje del hongo de Mario Kart", añadiendo que "debe haber sido el sexo menos impresionante que he tenido, pero él claramente no tenía la misma opinión", dijo Daniels.

La actriz también confesó que se siente mal por haber tenido sexo con una persona como Donald Trump.