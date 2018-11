Stone Cold Steve Austin dejó la cerveza

Un cambio en su estilo de vida que de seguro llamó la atención en los fans de la lucha libre fue la que realizó el excampeón de la WWE y una de las máximas leyendas de la actividad, Stone Cold Steve Austin.



En su propio podcast, la serpiente cascabel reveló que está sometido a una estricta dieta, por lo que "no he tomado ninguna clase de alcohol en los últimos 14 días. Las libras están yéndose. Mi fuerza está aumentando. Jesucristo, me estoy volviendo tan fuerte como un maldito caballo".



Austin reconfirmó que "estoy sin alcohol. Y cuando vas a las pesas de forma consistente y comes lo que se supone que debes comer, es increíble la diferencia que puedes hacer. Estoy haciendo mi DDP Yoga (un programa de entrenamiento creado por otro exluchador). Demonios, voy a salir y hacer movimientos de cheerleader en un minuto".



Vale recordar que Stone Cold no solo fue famoso por su calidad en el ring y sus múltiples títulos, sino que también por aquel personaje de texano bebedor de cerveza, a quien no le importaba nada, ni siquiera su jefe, Vince McMahon.