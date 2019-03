Steven Spielberg decide enfrentar a Netflix por su participación en los premios Oscar

Le salen problemas en el camino. El director y productor estadounidense Steven Spielberg quiere que la empresa Netflix no pueda acceder con tanta facilidad a competir en los Premios Oscar. Al también guionista de 72 años no le gusta que la plataforma de streaming rompa las reglas tradicionales de producción y distribución de películas.

El directivo de la Academia de Cine por la rama de directores, planteará en la próxima junta un cambio en las normas que le dificultaría competir a Netflix. "Steven tiene una opinión muy fuerte sobre las diferencias entre cine y streaming", dijo a IndieWire un portavoz de Amblin, la productora de Spielberg.

Las críticas se basan en que Netflix no estrena exclusivamente en salas 90 días antes que en vídeo; los mercados internacionales no están compartimentados; y no revela datos de audiencias. Las actuales reglas de la Academia exigen que una película sea proyectada en cines de Los Ángeles y Nueva York durante al menos una semana.

Informa El País que desde 2018 que Steven Spielberg critica la forma en que compite la empresa de streaming en los Premios Oscar y argumentaba que "una vez que te comprometes con un formato de televisión, eres una TV movie". El premiado director cree que los productos de Netflix deberían competir en los Emmy.