Stephen King: 'Me ha encantado esta última temporada de Game of Thrones'

La octava temporada de Game of Thrones ha dividido a los fanáticos, sobre todo después de que Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) decidiera destruir King´s Landing con el fuego del único dragón que le queda vivo.

Los seguidores enojados abrieron una petición on line para que HBO filme otra vez el final de la serie, mientras que los contentos cuentan entre sus filas con Stephen King.

El autor de Carrie usó su cuenta de Twitter para hablar del programa.

“Me ha encantado esta última temporada de GoT, incluyendo a Dani que se ha vuelto loca en King's Landing. Ha habido mucha negatividad acerca de la conclusión, pero creo que es solo porque la gente no quiere NINGÚN final. Pero ya sabes lo que dicen: todas las cosas buenas...”, escribió.

I've loved this last season of GoT, including Dani going bugshit all over King's Landing. There's been a lot of negativity about the windup, but I think it's just because people don't want ANY ending. But you know what they say: All good things...