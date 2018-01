Stephanie McMahon: "Las mujeres pueden seguir creciendo en la WWE"

A 10 días de que se realice el primer Royal Rumble femenino, Stephanie McMahon se refirió al momento de las luchadoras de la WWE.

"Hay muchos ámbitos donde las mujeres pueden seguir creciendo en la WWE, la meta máxima es que sean parte de la pelea principal en Wrestlemania. Les dimos las mismas oportunidades que a los hombres, el público lo notó y empezó a hacerse sentir en las luchas femeninas", indicó en una conferencia telefónica.

Respecto al crecimiento global de la empresa, la hija de Vince McMahon apuntó que "la razón principal porque la WWE sigue creciendo, y se ha mantenido relevante en los últimos 50 años, es por que hemos sido capaces de conectar las historias con nuestros fanáticos. En nuestros rings encontrarás la mejor acción del mundo de la lucha".

Sobre Monday Night RAW, que celebrará sus 25 años este lunes, la "Jefa" sentenció que "el impacto de Monday Night RAW en la prensa, el mundo deportivo y los fanáticos ha sido muy significativo. Estoy muy orgullosa de poder ser parte de esta celebración, es el show que mi papá creó y eso es inolvidable".

Por último, entregó su caracterización favorita desde que es parte de la compañía. "Siempre me gustó ser la mala de las historias, por eso mi personaje favorito fue el de "La Autoridad". Me encantaba la interacción que tenía con los fanáticos, que me gritaran y cantaran cosas. Ellos saben que nos gusta divertirnos y siguen perfectamente las historias", concluyó.