Steffi Méndez se confesó celópata: 'Yo hackeo teléfonos, no reviso'

Este viernes, CHV emitió un nuevo capitulo de su programa Podemos Hablar, que conduce Julián Elfenbein, espacio donde estuvieron invitados Mónica Aguirre, Iván Cabrera, Leo Caprile, Cristián de la Fuente, Juanita Ringeling y Steffi Méndez.

Precisamente esta última se robó todas los comentarios en las redes sociales luego de declararse sumamente celosa: "yo nunca me equivoco. Mi sexto sentido despertaron todas las inseguridades", aseguró rememorando cuando le fueron infiel en su primera relación de pareja que duró cerca de seis años.

"Yo tengo un magíster porque yo hackeo teléfonos, yo no reviso. Yo no necesito meterme a tu teléfono, si me lo pasas cinco segundos listo", agregó dando detalles de como procedía a "investigar" sobre supuestos malos pasos de su pareja de turno.

Respecto a sus relaciones anteriores, la hija de DJ Méndez sostuvo que: "el hueón se grabó 'tirando' con otra mina. Esa fue mi primera relación de seis años. Eso terminó matando todas las pasiones", contó.

"Mi mamá era cuática con mi papá igual. Mi papá se podía esconder en un bar tres días tomando y mi mamá se conseguía el número del bar y llamaba y decía 'pásame a Leo Méndez' y todos los bartender 'hueón tu señora está en el teléfono' y mi papá 'puta oh… me encontró'", ssotuvo sobre la relación de sus padres.

Al finalizar, trató de justificar su actuar: "en el fondo uno igual se hace mal, porque si uno busca… siempre encuentra que lo encuentro una tontera, pero es verdad", cerró.