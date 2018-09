Steffi Mendez revela dolorosa verdad por medio de Instagram

La actriz e hija de DJ Méndez, Steffi Méndez, sorprendió a sus seguidores de Instagram contando una dolorosa verdad de la cual se enteró el último tiempo, donde dijo estar apenada, aunque llamó a una reflexión.

"Tuve una semana de mierda; me imagino que hay varios por ahí que tuvieron una igual, o peor! hay muchas cosas que me he cuestionado en estos días, y la primera es ¿por qué tenemos que avergonzarnos nosotras? Por qué da tanta vergüenza confiar miedos o actos terribles de otras personas hacia uno? Es el miedo de que nos vean con cara de pena o que simplemente, la gente que no le agradas se ría de uno", partió diciendo en la red social.

En esa misma línea, añadió: "Para no seguir entrando en detalles, yo les confesé que tengo una penita de amor por ahí y eso fue porque me fueron infiel, y de la peor manera que se puedan imaginar. Mujeres mías: no se avergüencen nunca de algo así! Porque el culpable es el infiel, no uno! qué ganas de abrazarlas a todas, porque se siente horrible! como dijo alguien que da muy buenos consejos: “se trata de mantenerte fiel a ti misma y actuar correctamente. En la vida lo más IMPORTANTE es ser buena persona y fiel a una misma. Si tu pareja no fue capaz de valorarlo, sé feliz y sigue caminando, porque la vida es bella"

Finalmente, Steffi subió un video, asegurando que "bueno, justo me tocó ir a una actividad de parapente con una marca que amo, y fue maravilloso! lo grité todo y aproveché la adrenalina para dejar todo en el cielo y volver renovada. Dejo video de mis gritos, que evidencian que todo pasa y aquí seguimos, con más power que nunca!!!".