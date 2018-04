Steffi Méndez: Estos viejos cerdos lo único bueno que tienen es estar gritando piropos de mierda

Steffi Méndez conversó con Biut, en donde se refirió al malestar que provoca el acoso callejero, indicando que con el tiempo ha logrado entender la violencia que genera este tipo de actos en contra de las mujeres.



Consultada sobre la medida implementada en Recoleta, afirmó que "lo encuentro maravilloso, súper bien, subí una historia también porque son viejos de mierda".



"Que sea una buena multa nomás porque a todos nos cuesta ganarnos la plata y no todos tenemos la mejor situación económica y estos viejos cerdos quizás lo único bueno que tienen es estar gritando piropos de mierda que juran que nos hacen sentir bellas", expresó.



Méndez declaró que quizás hace falta informar a este tipo de hombres que "a nosotros no nos gusta esto, nos sentimos ofendidas, sobre todo cuando ni siquiera los conocemos. A mí no me molesta que me saluden o me digan ‘qué bella eres’, un piropo de un grado más bajo".