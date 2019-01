Steffi Méndez compartió importante logro en redes sociales

Steffi Méndez celebró un importante logro para ella, y es que la joven agradeció a sus seguidores de Instagram, quienes ya son más de un millón.

A través de un extenso mensaje dio las gracias por el momento que vive hoy en día, además de enviar un afectuoso cariño a quienes la han seguido durante estos años.

La hija de Dj Méndez escribió: "Un millón de personas que me siguen, un millón de personas que me admiran o simplemente les gusta lo que hago o digo. Es rico sentir que uno cumple etapas y que todo el sacrifico de obtener una foto linda o compartirles datos buenos así como también ocupar Instagram para opinar y estar desacuerdo con algunas cosas me de la satisfacción de sentirme apoyada y querida en todos mis proyectos ♥️".

"Estoy muy agradecida también por el tremendo equipo que está detrás mío, que me ayuda a obtener esa foto maravillosa, o ese makeup soñado, o me ayuda armar ese look pulento o simplemente por la selfie casera con cara de poto que se que a la mayoría les gusta mucho", agregó.

También comentó que no se siente sola en Chile, aún cuando su familia se encuentra viviendo en Suecia: "ustedes me hacen sentir viva y que finalmente no estoy sola en este país si no que estoy aquí para seguir cumpliendo etapas y ganar más experiencia laboral, gracias por el tremendo cariño que se vive día a día y por el apoyo cuando pasamos penas o malos ratos! Gracias una vez más @instagram 🥳 Gracias por la creatividad y apoyo que siempre me brindan cuando quiero algo especial en fotos", concluyó.