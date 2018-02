Stefan Kramer sobre el debut del humor en Viña 2018: "La gente esperaba al Bombo"

El comediante nacional, Stefan Kramer, se presentará este jueves 22 de febrero en la tercera noche del festival de Viña del Mar.

Y en la previa, habló sobre sus impresiones frente a su show, a la comentada presentación de Bombo Fica y su participación en la noche "anglo" del certamen en su conferencia de prensa.

Con respecto a la rutina que realizará, el imitador aseguró que "siento que me he preparado hace mucho tiempo sobre un show que he tenido la posibilidad de hacer en muchos festivales", indicó.

"Estoy con ganas. Eso es lo que me gustaría mantener, la fuerza y la pasión", añadió.

Frente a las expectativas que tiene el público sobre su show, sobre todo en las redes sociales, Kramer dijo que no las revisa mucho, ya que prefiere quedarse con lo que siente, agregando que "trato de no influirme tanto con el exterior", precisó.

En cuanto a su colega Bombo Fica, Stefan Kramer cree que "cada artista tiene su idea de plasmar en el escenario. Todo se respeta, yo siempre apoyo a quien se sube al escenario, pero la gente esperaba al Bombo", sentenció luego de la participación de Mariela Montero en la rutina del humorista.

La noche del jueves, aparte de la presentación del comediante, estará a cargo de las bandas internacionales Europe y Jamiroquai, los cuales reúnen a un público distinto al resto de los días. "Todo se construirá esta noche", finalizó.